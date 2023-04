NBA Chicago Bulls und Oklahoma City wahren Playoff-Chance

Die Chicago Bulls haben in der NBA das Playin-Duell bei den Toronto Raptors mit 109:105 (47:58) gewonnen und können damit weiterhin auf den Playoff-Einzug hoffen. Der Zehnte der Hauptrunde in der Eastern Conference wird am Freitag (Ortszeit) bei den Miami Heat antreten.