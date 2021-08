1 Gerade ältere Menschen suchen sich dreiste Trickbetrüger als Opfer aus. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Das Telefon klingelt. Eine Person berichtet von einem Notfall und, dass dringend Geld benötigt würde. Doch Vorsicht! Telefonbetrügereien haben auch im Landkreis Esslingen Konjunktur.

Esslingen - Weg mit der Höflichkeit! In manchen Situationen gibt es nur eines: Den Telefonhörer auflegen! Das, so erklärt Andrea Kopp von der Pressestelle des auch für den Landkreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen, ist die einzige sichere Methode gegen Trickbetrüger am Telefon. Denn die Kriminellen gehen immer dreister vor und kombinieren verschiedene Abzockmethoden miteinander, um vorwiegend ältere Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen. Nahezu alle Gemeinden im Einzugsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen seien schon betroffen gewesen, meint Andrea Kopp, und sie spricht von „regelrechten Anrufwellen“.