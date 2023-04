Carsharing-Anbieter beendet Angebot in und um Esslingen

Teilautos in der Region Stuttgart

1 Das Angebot wurde im Kreis Esslingen offenbar zu wenig genutzt. Foto: dpa/Jens Kalaene

Der größte deutsche Anbieter von Carsharing hat zum 15. April sein Geschäftsgebiet deutlich verkleinert: Esslingen, Göppingen, Sindelfingen und Gerlingen gehören nicht mehr dazu.















Link kopiert

Nur bezahlen, wenn man tatsächlich mal ein Auto braucht – der große Vorteil des Carsharings. Deutschlands größter Anbieter, ShareNow, hat zum 15. April bekannt gegeben, dass er sein Einzugsgebiet deutlich verkleinert. Esslingen, Göppingen, Sindelfingen und Gerlingen gehören fortan nicht mehr dazu. Man kann laut Share-Now-Pressesprecher Patrick Dillenberger im Kreis Esslingen zwar weiterhin Zwischenstopps einlegen, aber nicht mehr eine Fahrt beginnen oder beenden. Das Unternehmen, das derzeit im Geschäftsgebiet Stuttgart 350 Autos im Einsatz hat, wolle sich auf sein Kerngebiet in der Landeshauptstadt fokussieren: „Leider müssen wir feststellen, dass unsere Fahrzeuge in Esslingen nicht immer ausreichend in Bewegung sind, um die Mobilitätsbedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ideal zu erfüllen“, sagt Dillenberger.

Schlechtes Zeichen für die Verkehrswende

Petra Schulz, Vorsitzende des Verkehrsclubs Deutschland Kreisverband Esslingen, sieht darin ein schlechtes Signal: „Carsharing ist ein wichtiger Faktor in engverdichteten Räumen“, so Schulz. Die Stadt müsse dringend das Flächenmanagement angehen, um die Mobilitätswende voran zu treiben. „Ein Parkplatz ist zwölf Quadratmeter groß und ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt je nach Standort acht bis 20 Privatwagen.“ Es sei an der Zeit, verstärkt Maßnahmen zu ergreifen, um steigende Zulassungszahlen für Privatfahrzeuge zu stoppen.

Stadt äußert sich nicht

Die Stadt Esslingen kann sich laut Sprecher Marcel Meier nicht zu den Geschäftsentscheidungen eines Unternehmens äußern, verweist aber darauf, dass es weitere Carsharing-Anbieter gibt und dass die Stadt durch den klimaneutralen Ausbau des Städtischen Verkehrsbetriebs sowie durch zusätzliche Rad- und Fußwege kontinuierlich die Infrastruktur für umweltfreundliche Mobilität stärke.