1 In Stuttgart bleiben die Umweltzonen weiter bestehen Foto: dpa/Marijan Murat

Dass in einigen Städten im Land die Umweltzonen aufgehoben werden können, ist ein gutes Signal, kommentiert Christian Milankovic.















Die Zeiten, in denen die Luft in Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg teilweise so dick war, dass Autos mit besonders schlechten Abgaswerten verbannt werden mussten, scheinen sich dem Ende zuzuneigen. In Karlsruhe und in Heidelberg sollen die sogenannten Umweltzonen wieder aufgehoben werden, weil die Grenzwerte für bestimmte Schadstoffe eingehalten werden.