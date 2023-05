Tat in Schwieberdingen

1 In Schwieberdingen soll eine Mutter ihre beiden Kinder getötet haben. Foto: IMAGO/Christian Ohde/IMAGO/Christian Ohde

Am Pfingstwochenende kommt es in Schwieberdingen zu einem zweifachen Tötungsdelikt. Eine Mutter soll ihre beiden Kinder getötet haben. Danach begeht sie Suizid.















Eine Mutter soll am Pfingstwochenende in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ihre beiden Kinder im Alter von 13 und 17 Jahren getötet haben – anschließend beging sie Suizid. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Laut Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ist davon auszugehen, dass die 56-jährige Frau das Mädchen und den vier Jahre älteren Bruder zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der gemeinsamen Wohnung umgebracht hat. Anschließend beging die mutmaßliche Täterin im Bereich Korntal-Münchingen Suizid. Hintergründe der Tat sind bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Hilfe bei Suizid-Gedanken:

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/