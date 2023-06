„Tanz der Vampire“ in Stuttgart

1 Stefan Wolf (links) und Kevin Tarte haben sich vor drei Jahren kennen gelernt. Foto: Lichtgut / Martin Stollberg/Martin Stollberg

Mit 66 Jahren geht’s ab! Kevin Tarte wird von den Fans ekstatisch bejubelt. Am Samstag sollte sein Comeback bei „Tanz der Vampire“ enden – aufgrund der riesigen Nachfrage geht es im August weiter. Davor heiratet Stuttgarts Publikumsliebling!















So viel Geduld, sagt Gesamtmetallpräsident Stefan Wolf, der zum 1. Juli seinen Chefposten beim Autozulieferer ElringKlinger aufgibt, hätte er nicht. Bis um halb zwei in der Frühe hat sein Lebenspartner Kevin Tarte im Foyer des Stuttgarter Palladium-Theaters Autogramme gegeben – die Fans wollten nach dessen Vorstellung als Krolock in Polanskis „Tanz der Vampire“ einfach nicht nach Hause, ohne ihrem Helden mit den steilen Zähnen noch mal ganz nah zu sein.