1 Die Jungstars des VfB Stuttgart Anfang der 2000er Jahre: Kevin Kuranyi, Timo Hildebrand, Timo Wenzel, Alexander Hleb, Ioannis Amanatidis, Andreas Hinkel und Christian Tiffert (v. li.) Foto: imago/HJS

Der VfB Stuttgart stellt in dieser Saison häufig die jüngste Startelf des jeweiligen Bundesliga-Spieltags. Da werden Erinnerungen wach. Ex-Torhüter Timo Hildebrand zieht mit uns den Vergleich zum den Jungen Wilden von 2001.

Stuttgart - Geht es um das – bis auf die Niederlagen gegen den VfL Wolfsburg und RB Leipzig – so aufstrebende VfB-Team im bisherigen Saisonverlauf , so ist in der Bundesliga-Berichterstattung ja häufig von den jungen Wilden in der Version 2.0 die Rede gewesen. Der ehemalige Nationaltorhüter Timo Hildebrand war wie die späteren Stars Alexander Hleb, Andreas Hinkel oder Kevin Kuranyi, wie Christian Tiffert, Timo Wenzel oder Ioannis Amanatidis Teil der Originalbesetzung.