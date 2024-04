Tag des Mädchenfußballs in Hochdorf: Geburtsstunde der „TVH-Girlies“?

1 Es wuselt auf dem Airpitch-Feld auf dem Hochdorfer Rasenplatz. Die Nachwuchskickerinnen haben sichtlich Spaß. Foto: /Robin Rudel

Knapp 100 Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren haben beim Tag des Mädchenfußballs viel Spaß. Das Event bekommt viel Zuspruch im Verein und im Ort.











Hermine, Lilli und Elma sitzen mit ihren pinken T-Shirts auf der Bande des Airpitch-Feldes und erzählen stolz, wie schnell ihr Schuss war: 44, 46, 48 Stundenkilometer zeigt das Messgerät an der Station an. Die drei Mädchen haben sichtlich Spaß und freuen sich nun auf das Abschlussspiel, angefeuert von den anderen Teilnehmerinnen. Der Tag des Mädchenfußballs des Württembergischen Fußballverbands (WFV) wurde in diesem Jahr vom TV Hochdorf mit viel Leidenschaft ausgerichtet. Unter dem Motto „Nicht ohne meine Mädels“ hatten knapp 100 Teilnehmerinnen an zehn Stationen vom klassischen Slalom über Schuss-Geschwindigkeitsmesser bis hin zur überdimensionalen Fußball-Dartscheibe jede Menge Spaß. Im Acht-Minuten-Takt wechselten die Mädchen zwischen sechs und 14 Jahren mit ihren Paten die Stationen. Bei jeder Gruppe war eine Spielerin des Hochdorfer Frauenteams dabei und begleitete die jungen Kickerinnen. Die Freude merkte man nicht nur den Jüngsten an. Auch die Fußballerinnen des Hochdorfer Frauen-Teams, die sich „TVH-Ladys“ nennen, war der Spaß sichtlich anzumerken.