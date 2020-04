1 Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat. Foto: Pixabay/geralt

Die Polizei ist auf der Suche nach unbekannten Tätern, die in der Nacht auf Donnerstag einen Geldautomaten in einer Plochinger Bankfiliale in der Esslinger Straße gesprengt haben. Die Höhe der Beute ist noch unklar.

Plochingen - Ein Geldautomat in einer Bankfiliale in der Esslinger Straße in Plochingen ist am frühen Donnerstagmorgen gesprengt und leergeräumt worden. Gegen 3.20 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, in denen Anwohner von einer Explosion aus der Bank berichteten. Mehrere Täter hatten auf noch ungeklärte Weise einen Geldausgabeautomaten gesprengt und Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeutet.

Zeugen fielen am Tatort zwei Fahrzeuge auf. Eine schwarze Kombi-Limousine der Marke Mercedes-Benz entfernte sich nach der Tat fluchtartig in Richtung Altbach. Ein weißer Transporter in der Größe eines Sprinters fuhr ebenfalls zu dieser Zeit von der Bank weg. Eine groß angelegte Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief bislang erfolglos. Der Schaden am Gebäude und dem Geldautomaten dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um weitere Zeugenhinweise, insbesondere zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Bank in letzter Zeit oder in der Tatnacht. Außerdem werden weitere Hinweise zu den beiden Fahrzeugen erbeten.