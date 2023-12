Sybille und Claude aus Stuttgart: Eine deutsch-französische Weihnachtsliebe

8 Kennengelernt in Tübingen, geblieben in Stuttgart: Sybille und Claude in ihrer Wohnung in Botnang Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Claude ist 1976 in Tübingen stationiert. Am Weihnachtstag laden viele Einheimische die französischen Soldaten zu sich ein. In einer dieser Familien trifft Claude auf Sybille. Während es draußen schneit, beginnt es zwischen den beiden zu knistern.











Am 25. Dezember 1976 steht Claude Malafosse vor der Loretto-Kaserne in Tübingen. Es schneit leicht an diesem Tag, und gleich wird ihn ein Mann im Mercedes abholen, zu seiner Familie fahren, etwas zu essen anbieten, einen Ausflug planen. Etwas Gastfreundschaft für den 22-jährigen französischen Soldaten, der sonst den Weihnachtstag ohne Familie in der Kaserne verbringen müsste. Claude Malafosse konnte zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, dass dieser Tag sein Leben verändern wird.