Gibt es am Montag Gratis-Eis in Bietigheim-Bissingen?

1 Sonnig wird es am Montag in Bietigheim wohl nicht, kostenloses Eis gibt es vielleicht trotzdem. Foto: dpa/Alexander Heinl

Der Bietigheimer Buchgroßhändler Umbreit hat sich bei der SWR3 Eis-Challenge beworben. Im Online-Voting entscheidet sich, ob der Eistruck des Senders Station auf dem Firmengelände macht.















Wenn der Sommer eine Pause macht, dann muss man sich die sommerlichen Gedanken eben selbst machen. Vielleicht hatten die Mitarbeiter des Bietigheimer Buchgroßhändlers Umbreit diesen Gedanken im Kopf, als sie sich um die Teilnahme an der SWR3 Eis-Challenge beworben haben. Sonderlich rosig sieht das Wetter in Bietigheim am Montag nämlich nicht aus – 14 Grad und Regen sind angesagt. Trotzdem könnte es dann Gratis-Eis auf dem Firmengelände geben.

Ob der Eistruck des Radiosenders letztlich an der Enz Station macht, hängt jetzt vom Online-Voting ab. Bis Montagmorgen um 8 Uhr kann auf der SWR3-Website für das Unternehmen abgestimmt werden, das gegen zwei andere Organisationen aus Worms und Radolfzell antritt. Wer die meisten Stimmen holt, darf sich über kostenloses Eis freuen.

Das gibt es im Übrigen nicht nur für die Mitarbeiter des Buchgroßhändlers. Alle, die am Montagmittag dort vorbeikommen, können sich die kostenlose kulinarische Erfrischung abholen. Mit dabei ist auch SWR3-Moderatorin Daniela Hilpp, die die Challenge redaktionell begleitet.

Bis zum 11. August läuft die Sommeraktion des Senders noch. Mitmachen können alle Unternehmen und Vereine im Südwesten. Im Aktionszeitraum treten wochentags drei Organisationen um 15.10 Uhr live im Radio gegeneinander an, um für sich zu werben. Bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr kann dann auf der SWR3-Website abgestimmt werden. Wer die Abstimmung gewinnt, bekommt noch am selben Tag zur Mittagszeit Besuch vom Eistruck.