1 Der KSV Esslingen als Veranstalter des SWE Cup Judo konnte sich vor dem Ansturm kaum retten: 128 Kinder von zehn Grundschulen hatten sich angemeldet - ein Teilnehmerrekord. Foto: oh Quelle: Unbekannt

Beim 4. SWE Cup Judo für die Grundschulen in Esslingen konnte sich der Veranstalter KSV Esslingen kaum vor den Ansturm der Erst- und Zweitklässler retten . Ein neuer Teilnahmerekord - 128 Kinder von insgesamt 10 Grundschulen hatten sich in der KSV Sportarena versammelt, um dort zu zeigen, was sie in einem Jahr Judo-AG an der Schule gelernt haben.

Unter der Ägide von den Jugendtrainern Horst Pfeiffer und Pawel Dudka hatten sich unzählige Helfer eingefunden, um in den Kategorien Turnen, Judotechniken und Judowerte als Schulgruppe Punkte zu sammeln.

Zunächst mussten aber alle gewogen werden und von dem professionellen Organisationsteam um Theresa Dudka und Melanie Rösch in Gruppen eingeteilt werden, nach einigen Jahren SWE Cup inzwischen ein Kinderspiel.

Betreut von Judoka des KSV aus allen Altersklassen, Freizeit- wie Wettkampfjudokas, zeigten die Grundschüler nun ihr Können - manch’ Schweißtropfen floss und viele strahlende Gesichter waren zu verzeichnen!

Anschließend wurde es ernst - ging es doch nun darum, in Gewichtsklassen gegen Schüler/innen anderer Schulen zu kämpfen - dabei ging es munter und ehrgeizig zur Sache und es wurden Punkte für die eigene Schule gesammelt.

Die Eltern unterstützten ihren Nachwuchs von der Empore aus lautstark, konnten sich in einem Fitnesskurs bei der Fitnesstrainerin Christine Zauner selbst sportlich betätigen, mit der 1. Vorsitzenden Claudia Thomas eine Führung durch die KSV Sportarena machen, sowie sich in dem von Eltern bewirtschafteten vereinseigenen Bistro stärken.

Auch ein kleiner Einblick in den Profibereich wurde gegeben - die Bundesligaathleten Melissa Walter und Felix Kurz zeigten im Rahmen einer Judo-Demonstration, welche Techniken von den Kids in Zukunft noch gelernt werden können.

Große Spannung gab es dann bei der Siegerehrung - wer würde den SWE-Wanderpokal in diesem Jahr mit nach Hause nehmen?

Knapp ging es an der Spitze zu - am Ende hatte die Grundschule Zell ganz knapp mit 2 Punkten Vorsprung vor dem „Dauerzweiten“ GS St. Berhardt die Nase vorne - Gold und den SWE Wanderpokal! Bronze ging an die GS Sulzgries.

Überreicht wurden die Urkunden, Medaillen und der Pokal von Moritz Brunemann von der SWE sowie Max Pickl vom Amt für Soziales und Sport Esslingen.

Platzierungen und Punkte:

1. GS Zell: 304 Punkte

2. GS St. Bernhardt: 302 Punkte

3. GS Sulzgries: 278 Punkte

4. GS Mettingen: 273 Punkte

5. GS Obertürkheim: 269 Punkte

6. Herderschule: 264 Punkte

7. GS Lerchenäcker: 262 Punkte

8. GS Pliensau: 255 Punkte

9. Seewiesen: GS: 251 Punkte

10. Katharinen: GS: 249 Punkte