Supermarkt in Wangen im Allgäu: Messerangriff auf Vierjährige – Mann in psychiatrischem Krankenhaus

1 Der Tatort-Supermarkt Foto: dpa/David Pichler

Nach dem Messerangriff auf ein vierjähriges Mädchen in einem Supermarkt muss der Tatverdächtige in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Einzelheiten.











Nach der Messerattacke auf ein vierjähriges Mädchen in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu ist ein Unterbringungsbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Der 34-Jährige sei wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen mit.

Der Mann, der die syrische und die niederländische Staatsbürgerschaft besitzt, steht unter Verdacht, die Vierjährige am Mittwochnachmittag in dem Supermarkt in Baden-Württemberg mit einem Messer attackiert und schwer verletzt zu haben. Laut Polizei war es ein unvermittelter Angriff.