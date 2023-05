5 Ein Feuer in einem Lebensmittelladen hat großen Schaden verursacht. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Ein Feuer in einem Lebensmittelladen in Stuttgart hat großen Schaden angerichtet. Der kleine Supermarkt stand in der Nacht auf Montag in Vollbrand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.















Nach einem Feuer in einem Lebensmittelladen in Stuttgart-Wangen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der kleine Supermarkt stand in der Nacht auf Montag in Vollbrand, wie die Polizei am mitteilte. Laut Feuerwehr konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden, an mehreren Stellen mussten zur Entlüftung jedoch die Zwischendecken geöffnet werden.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Anschließend konnten die Menschen in ihre Wohnungen über dem Laden zurückkehren. Die Polizei schätzt den Schaden auf „mehrere 10.000 Euro“.

Im Zuge der Fahndung kontrollierten die Beamten einen 16-jährigen Jugendlichen und einen 19 Jahre alten Heranwachsenden. Ob beide mit der Tat in Verbindung stehen, war Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden jungen Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 zu melden.