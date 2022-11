10 Die riesige Jacht „Pangeos“ soll die Form einer überdimensionalen Meeresschildkröte haben. Daneben wirken selbst Megaliner wie kleine Nussschalen. Foto: Lazzarini

Ein italienisches Designstudio hat Pläne für eine gigantische Jacht vorgestellt. „Pangeos“ soll voll elektrisch betrieben werden können – und nicht nur für Urlauber interessant sein. Man soll sich in der schwimmenden Kleinstadt auch Apartments kaufen können.















Mit Größenbezeichnungen wie „Mega-“ oder „Giga-“ gibt man sich bei diesem Projekt nicht zufrieden. Nichts Geringeres als eine Tera-Jacht soll „Pangeos“ werden – größer als alles, was die Meere gesehen haben. Im Moment handelt es sich noch um einen Entwurf, geplant vom italienischen Designstudio Lazzarini. Das Büro mit Sitz in Rom möchte ein Kreuzfahrtschiff erschaffen, sechsmal größer als die Rekordhalterin „Wonder of the Seas“. Auch hier handelt es sich um eine schwimmende Kleinstadt, diese gehört der US-Reederei Royal Caribbean Cruise Line und ist 362 Meter lang, 66 Meter breit und bietet 7000 Gästen sowie 2300 Crewmitgliedern Platz.