Eine riesige, grinsende Teufelsfratze mit imposanten Hörnern starrt von der Bühne der Porsche-Arena, drumherum Grabkreuze und eine Batterie von Scheinwerfern. „T.N.T.“ von AC/DC dröhnt aus den Boxen, als die fünf Punkrocker der kanadischen Band Sum 41 mit dem Fürsten der Finsternis im Rücken um halb zehn die Bretter entern. Wem „T.N.T.“ schon laut vorkam, der wird von den ersten Takten von Sum 41 schier umgeblasen. Wenn es da eine Melodielinie gegeben haben sollte, wird sie vom dröhnenden Bass von Jason McCaslin und vom knüppelharten Schlagzeug von Frank Zummo übertönt. „Hey, you Motherfuckers! Let me see, what you got!“, brüllt Frontmann Deryck Whibley den begeisterten Fans entgegen, die an diesem Dienstagabend dem gut neunzigminütigen Soundgewitter der 1996 gegründeten Band tapfer standhalten.