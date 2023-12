Süßes auf dem Weihnachtsmarkt: An diesem Baumstriezel-Stand stehen die Stuttgarter Schlange

An diesem Baumstriezel-Stand stehen die Stuttgarter Schlange

3 Tobias Kritz (rechts) verkauft gemeinsam mit seinem Bruder Marko Kritz seit 2015 Baumstriezel auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Brüder Tobias und Marko Kritz verkaufen seit 2015 Baumstriezel auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Auch in diesem Jahr ist ihr Stand gut besucht. Warum sind die süßen Hefeteig-Kreationen so beliebt?











Es gibt sie in verschiedenen Sorten wie Nuss, Kokos und Schoko. Am beliebtesten sei jedoch die klassische Zimt-Zucker-Variante, verrät Marko Kritz (30). Für sechs Euro bieten er und sein Bruder Tobias Kritz (33) die gewickelten Hefeteig-Kreationen an. Dazu gibt es auch Dips für je einen Euro: Apfelmus, Vanillesoße oder natürlich den Verkaufsschlager warme Nutella. Diana M. (22) aus Bietigheim bestätigt nickend: „Das ist die beste Kombination.“