Südschwarzwald: Wolf am Schluchsee überfahren – ist der Welpe tot?

Wolf am Schluchsee überfahren – ist der Welpe tot?

1 Am Montagabend wurde ein Wolfswelpe tot aufgefunden (Symbolbil). Foto: imago images/Martin Wagner/Martin Wagner via www.imago-images.de

Ist der einzige bekannte Wolfswelpe im Land tot? Darauf deutet nun ein totes Tier hin. Was die Polizei bislang bestätigt hat.











Ein Wolf ist nach Polizeiangaben am Schluchsee im Südschwarzwald von einem Auto angefahren worden und verendet. Es soll sich bei dem Tier nach Angaben des SWR von Dienstag um den bislang einzigen bekannten Wolfswelpen in Baden-Württemberg handeln. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht. Der Wolf sei am Montagabend tot aufgefunden worden, sagte ein Polizeisprecher.

Der Welpe war erst am Ende Juli 2023 durch eine Fotofalle der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) nachgewiesen worden. Es war der erste Wolfsnachwuchs seit rund 150 Jahren im Südwesten. Seit 1866 galt der Wolf in Baden-Württemberg als ausgerottet. Ohne den Welpen gäbe es auch kein Rudel mehr in Baden-Württemberg, denn ein weiterer Welpe ist nicht bekannt.