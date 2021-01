Suchaktion in Esslingen

1 Beamte entdeckten die Seniorin im Keller eines Nachbargebäudes. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Am frühen Mittwochmorgen ist eine 90-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims in Esslingen als vermisst gemeldet worden. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach der Vermissten.

Esslingen - Ein glückliches Ende hat die Suche nach einer vermissten Seniorin am frühen Mittwochmorgen im Esslinger Ortsteil Kennenburg gefunden. Wie die Polizei berichtet, alarmierte die Mitarbeiterin eines Seniorenzentrums um kurz vor vier Uhr die Polizei, weil eine 90-jährige Bewohnerin nicht in der Einrichtung gefunden werden konnte. Mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber suchte die Polizei anschließend die vermisste Frau. Beamte entdeckten die Seniorin gegen 5.20 Uhr schließlich wohlbehalten im Keller eines Nachbargebäudes und brachten sie zurück in das Seniorenzentrum.