Untere Beutau in Esslingen Frau auf offener Straße mit Messer schwer verletzt

Am Mittwochmittag hat in Esslingen ein 44-Jähriger auf offener Straße eine Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Unmittelbar danach wählte der Mann selbst den Notruf, die Polizei nahm ihn wenige Minuten nach der Attacke am Tatort fest.