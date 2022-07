12 Gibt es sonst nur in New York oder Amsterdam: Andreas Rothacker vor der Rossknecht Brauerei im Feuerbacher Industriegebiet. Foto: LICHTGUT

Aus der insolventen Cast-Brauerei wurde Rossknecht: Der neue Inhaber Andreas Rothacker feiert die Übernahme des Betriebs vor einem Jahr mit einem Fest und der Eröffnung eines Biergartens im Industriegebiet.















Link kopiert

Andreas Rothacker fühlt sich durchaus ein bisschen geehrt: Zwar produzieren die Dinkelackers die 200-fache Menge an Gerstensaft, dennoch schickte ihr Anwalt einen Brief an die Rossknecht Brauerei. Denn ein Bier von Andreas Rothacker hieß Fräulein Cluss, und an Cluss besitzen die Dinkelackers alle Rechte. „Anscheinend sind wir mittlerweile ernst zunehmende Konkurrenz“, sagt der Braumeister und Ludwigsburger Gastronom. Vor einem Jahr hat er die insolvente Cast-Brauerei übernommen, Ende Juli feiert er das Jubiläum mit einem Fest. In der Craft Beer-Szene ist Rothacker damit der größte Produzent. Bei seinen Veranstaltungen räumt er auch der Konkurrenz Platz ein – zum Beispiel für Winzer, die das Bierbrauen für sich entdecken.