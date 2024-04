Stuttgarter Verkehrsverbund: VVS-Fake-Account kursiert im Netz – Verkehrsverbund warnt Nutzer

1 Das Fake-Profil war auf der Social-Media-Plattform Instagram aufgetaucht. (Symbolbild) Foto: AFP/DENIS CHARLET

Auf der Social-Media-Plattform Instagram kursiert aktuell ein Fake-Account des VVS. Der Tarif- und Verkehrsverbund Stuttgart warnt Nutzer vor gefälschten Nachrichten und Links.











Link kopiert

Der Stuttgarter Verkehrs- und Tarifverbund (VVS) warnt vor einem Fake-Account auf Instagram. Am Dienstagnachmittag veröffentlichte der VVS einen Post auf seinem Instagram-Kanal, in dem er Nutzerinnen und Nutzer vor gefälschten Direktnachrichten warnt. Laut Angaben des Verbunds wende sich der Fake-Account aktuell unter dem Namen „vvs_stuttgart_team“ an die Nutzerinnen und Nutzer und verschicke Nachrichten.

Empfänger der Nachrichten würden dazu aufgefordert, sich über einen Link zu registrieren, um an einen vermeintlichen Gewinnspiel teilzunehmen.

Der Verbund rät Nutzerinnen und Nutzern ausdrücklich, nicht auf die Anfragen und Nachrichten zu reagieren und keinen der Links zu öffnen.

„Solltet ihr bei einem unserer Gewinnspiele gewinnen, fordern wir euch grundsätzlich nicht dazu auf, einen Link zu öffnen. Unser offizieller Account lautet vvs_stuttgart (mit einem Unterstrich!)“, heißt es aauf dem Instagram-Account des VVS. Wer hinter dem Account steckt, ist bislang unklar. Für weitere Einzelheiten war beim VVS am Dienstagabend auf sehr kurzfristige Anfrage niemand mehr zu erreichen.