1 Nagelneu im Busdepot Gaisburg eingetroffen: erster Ersatz nach dem Großbrand im September 2021. Foto: Stuttgarter Straßenbahnen/SSB

Beim Großfeuer am 30. September 2021 im SSB-Betriebshof Gaisburg waren 23 Linienbusse vernichtet worden. Jetzt rollen die ersten neu beschafften Fahrzeuge.















Langsam zurück zur Normalität: Die ersten neuen Busse sind im SSB-Busbetriebshof Gaisburg eingetroffen – als Ersatz für die 23 Linienbusse, die am 30. September letzten Jahres bei einem Großbrand in der Abstellhalle zerstört worden waren. „Die Busse treffen nun nach und nach ein und können zeitnah in Betrieb gehen“, sagt Birgit Kiefer, Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB).

Das Verkehrsunternehmen hatte im Dezember vergangenen Jahres 19 Fahrzeuge nachbestellt: acht Volvo-Solobusse mit hybridem Diesel- und Elektroantrieb sowie fünf Gelenk- und sechs Solobusse von Mercedes mit Dieselmotor der Euronorm 6. Als Kosten waren damals knapp 6,5 Millionen Euro genannt worden. Mindestens 3,6 Millionen sollten über Versicherungsleistungen für damals neuwertige Busse finanziert werden.

Elektrobusse im Zwielicht

Der Großbrand in der Abstellhalle des Busdepots hatte einen Schaden in zweistelliger Millionenhöhe verursacht. Auslöser soll ein Elektrobus von Daimler des Typs Evobus e-Citaro gewesen sein, offenbar war beim Ladevorgang ein Brand ausgebrochen, der sich dann rasend schnell ausbreitete. 23 Linienbusse sowie zwei Oldtimer wurden ein Raub der Flammen. Der Fall hatte ein düsteres Licht auf die Sicherheit beim Betrieb von Elektrobussen geworfen.

Mit der Beschaffung der Neufahrzeuge können die SSB-Verantwortlichen auch schrittweise die von Fremdfirmen ausgeliehenen Ersatzbusse zurückgeben. So waren Fahrzeuge der Stadtwerke Wiesbaden (ESWE), der Firma Fischle (Esslingen/Waiblingen) und der Firma Omnibusverkehr Ruoff (OVR) in Waiblingen aushilfsweise in Stuttgart im Einsatz.

Neue Halle noch in der Planungsphase

Der Neubau der Abstellhalle steht indes noch in den Sternen. Die einsturzgefährdeten Reste waren zum Jahreswechsel abgerissen worden, seither steht die Busflotte wieder im Freien. „Die Vorplanungen laufen noch“, heißt es bei den SSB auf Nachfrage. Schließlich soll auch eine künftige verstärkte Flotte von emissionsfreien Elektrobussen mitsamt Ladeinfrastruktur untergebracht werden – eine besondere Herausforderung. Ursprünglich hatten die Verantwortlichen gehofft, im nächsten Jahr eine neue Halle bauen zu können.