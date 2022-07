Stuttgart-Album über die Zeit vor der „Stadtautobahn“ So schön war der Leonhardsplatz früher

Kleine Geschäftshäuser mit Markisen, der große Breuninger mit Dachterrasse – und die Straßenbahn zuckelt an allem vorbei. So sah’s in den 1930ern an zentraler Stelle in Stuttgart aus. Der Leonhardsplatz war noch nicht von der „Stadtautobahn“ zerrissen.