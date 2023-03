1 Porsche-Chef Oliver Blume (links) und Finanzvorstand Lutz Meschke sehen sich auf ihrem Kurs bestätigt. Foto: Porsche

Luxus läuft: Die Stuttgarter Sportwagenschmiede Porsche steigert den operativen Gewinn auf 6,8 Milliarden Euro. Die Aktionäre des Dax-Konzerns erhalten im ersten Jahr nach Börsengang eine symbolische Dividende.















Porsche hat das Jahr seines Börsengangs mit Rekordwerten bei Umsatz und Gewinn abgeschlossen. „Wir haben unter schwierigen Rahmenbedingungen das mit Abstand stärkste Ergebnis in der Geschichte von Porsche erreicht“, sagte Vorstandschef Oliver Blume bei der Jahrespressekonferenz am Montag. Der Umsatz des Stuttgarter Sportwagenherstellers stieg um 13,6 Prozent auf 37,6 Milliarden Euro, der operative Gewinn kletterte um 27,4 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro.

Damit steuert Porsche rund 30 Prozent zum Gesamtergebnis der Volkswagen Gruppe , die für 2022 einen operativen Gewinn von 22,5 Milliarden vermeldet hat. Die Kaufkraft im Luxussegment bleibt offenkundig stabil – und zeigt sich unbeeindruckt von der durch Corona, Ukrainekrieg und Energie- und Rohstoffknappheit angeheizten Inflation. Das zeigt sich in zwei weiteren Rekordmarken, die Porsche im Jahr 2022 setzen konnte. Nie hat die Firma so viele Autos ausgeliefert, nahezu 310 000 Fahrzeuge bedeuten eine Steigerung um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Netto-Cashflow im Automobilgeschäft stieg um mehr als fünf Prozent auf 3,87 Milliarden Euro.

Langfristig will Porsche mehr als 20 Prozent Rendite einfahren

Die Umsatzrendite stieg von 16 auf 18 Prozent. Zum Vergleich: die Volkswagen-Gruppe insgesamt kommt auf 8,1 Prozent. Auch 2023 will Porsche zwischen 17 und 19 Prozent erreichen. Langfristig soll der Wert jedoch auf mehr als 20 steigen, bekräftigte Finanzvorstand Lutz Meschke. Dafür solle in einem Programm namens Road to 20 „alles auf den Prüfstand“: Angebot, Preise, und die Kosten. „Wir wollen die Qualität der Deckungsbeiträge steigern und unsere Produkte noch attraktiver machen“. Porsche kündigte unter anderem eine elektrische Version des SUV Cayenne für Mitte des Jahrzehnts an, zudem einen elektrischen 718 (Cayman, Boxster) und, wie schon länger bekannt, eine weitere SUV-Baureihe, die oberhalb des Cayenne angesiedelt wird.

„Wir können uns noch stärker fokussieren und noch mehr Geschwindigkeit aufnehmen“, sagte Meschke. Die „neu gewonnene Eigenständigkeit“ verschaffe dem Unternehmen zusätzliche Freiheiten. Porsche wolle sich, so Meschke, in den Schlüsselbereichen Software und Batterietechnologie gezielt verstärken. Im Vorstand soll der schon länger verkündete Wechsel des früheren Mercedes-Experten Sajjad Khan an die Spitze des neuen Ressorts Car-IT vollzogen werden.

Wie hoch ist die Dividende?

Wie schon beim Börsengang im vergangenen Herbst festgelegt, soll die Dividende für 2022 einen Euro pro Aktie betragen, was einer Gesamtsumme von 911 Millionen Euro entspricht. Bei den stimmrechtslosen Vorzugsaktien kommt zudem noch ein Cent obendrauf. Der symbolische Betrag lässt jedoch keinen Rückschluss auf künftige Dividenden zu. In Zukunft will Porsche rund die Hälfte des Gewinns nach Steuern an die Investoren weiterreichen. Diesjähriger Auszahlungstermin ist spätestens der dritte Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung, die am 28. Juni 2023 stattfindet.

Die Vorzugsaktien der Porsche AG werden seit Ende September vergangenen Jahres an der Börse gehandelt. Schon bald darauf wurde die Aktie in den Dax aufgenommen. Betrug der Ausgabepreis 82,50 Euro pro Aktie, ist der Wert inzwischen auf derzeit rund 114 Euro gestiegen. Die Höhe des Jahresbonus für die Mitarbeiter will Porsche zu einem späteren Zeitpunkt verkünden.