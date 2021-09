Flüchtlingsunterkünfte in Stuttgart Heime sollen flächendeckendes WLAN bekommen

In Flüchtlingsunterkünften mangelt es an WLAN, doch das soll sich endlich ändern. Flächendeckendes WLAN in den Heimen ist das Ziel der Stadt, als erstes sollen aber die Gemeinschaftsräume dran sein. Mitte Oktober fällt die Entscheidung.