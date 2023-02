1 Stuttgart-OB Frank Nopper und seine Freu Gudrun Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Der Valentinstag ist das Fest der Liebenden: Auch so manche Bekanntheit aus Stuttgart lässt sich zu einem romantischen Bekenntnis hinreißen.















Es ist wieder so weit: Wegen des Valentinstags steht alles im Zeichen der Liebe. So manch einer zeigt offen Gefühle an diesem Tag, veröffentlicht ein Pärchen-Foto auf Instagram und versieht dieses mit einer Liebesbotschaft. Auch Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper beweist am Dienstag zum Fest der Liebenden Herz. So teilt der CDU-Politiker private Erinnerungen über das Kennenlernen seiner Frau Gudrun. Nopper erinnert sich an eine „liebevolle Begegnung bei einem Fest im Bezirksrathaus Degerloch vor 27 Jahren.“ Dort „nahmen die Dinge ihren Lauf“, schreibt der 61-Jährige zu einem Foto, welches das Pärchen in jüngeren Jahren zeigt. Für das Posting sammelte der OB Hunderte Gefällt-Mir-Angaben.

Rund um den Valentinstag machten auch andere Promi-Paare aus Stuttgart und der Region mit Liebesbotschaften aufmerksam. So etwa Nadine Berneis, die frühere Miss Germany aus dem Kessel. „Du bist mein Zuhause“, mit diesen Zeilen garniert die Influencerin ein Foto, das sie ihren Partner küssend und eng umschlungen zeigt. „Ich könnte überall auf der Welt sein, aber solange ich bei dir bin, weiß ich, dass es mir gut gehen wird“, schreibt die gelernte Polizistin aus Stuttgart. Ihre überwältigende Liebesbotschaft: „Dieser Mann legt mir die Welt zu Füßen.“

Schon Tage vor dem Valentinstag meldete sich auch Schlagersängerin Andrea Berg mit einer öffentlichen Liebesbekundung zu Wort. „Vor 20 Jahren sind wir uns das erste Mal begegnet, seit dem bist Du mein Fels in der Brandung“, schreibt sie zu einem Foto, das sie und ihren Mann Ulrich Ferber gemeinsam zeigt. „Was für ein Gefühl, viel zu schön um wahr zu sein. Die 57-Jährige sammelt mit ihrem Instagram-Posting Tausende Gefällt-Mir-Angaben. „Da wird einem warm ums Herz“, schreibt ein Fan.

Manche nutzen den Valentinstag auch für ein politisches Statement wie die Monika Meier Ivankan, die frühere RTL-“Bachelorette“ aus Stuttgart. Sie postete ein Foto von einem Plakat auf dem steht: „Menschen sind Ausländer. Irgendwo. Rassisten sind Arschlöcher. Überall.“