Eine 26-Jährige ist am Donnerstagabend in einer Unterführung in Bad Cannstatt unterwegs, als sich ein Unbekannter von hinten nähert und sie begrapscht. Doch die Frau kann sich erfolgreich wehren.















Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagabend eine 26 Jahre alte Frau in Bad Cannstatt sexuell belästigt. Die Geschädigte konnte den Täter wegstoßen, sodass er die Flucht ergriff. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten melden, war die 26-Jährige gegen 20.45 Uhr im Bereich der Deckerstraße, Ecke Taubenheimstraße, in der dortigen Fußgängerunterführung unterwegs, als sie bemerkte, dass ihr ein Mann folgte. Der Unbekannte kam immer näher und griff ihr plötzlich an den Po. Außerdem versuchte er, der jungen Frau an die Brüste zu fassen. Doch die 26-Jährige wehrte sich erfolgreich, indem sie den Angreifer von sich stieß. Dieser setzte unmittelbar danach zur Flucht an.

Die Geschädigte beschreibt den Unbekannten wie folgt: circa 20 bis 25 Jahre alt mit dunklem Vollbart und nach hinten gegelten Haaren. Er trug eine braune Jacke, eine schwarze Jeans sowie schwarze Nike-Schuhe. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.