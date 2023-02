1 Die Polizei hat im Stadtteil Freiberg einen Exhibitionisten aufgespürt. Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de

Ein Mann taucht nackt auf einem Spielplatz im Stuttgarter Norden auf und verschwindet wieder. Bei seinem zweiten Auftritt allerdings geht er der Polizei ins Netz.















Link kopiert

Nun ist er schon wieder aufgetaucht. Ein zunächst unbekannter Exhibitionist, der am Ortsrand des Stadtteils Freiberg im Norden Stuttgarts nackt aufgetaucht war, ist am Mittwochnachmittag bei seinem zweiten Auftritt von der Polizei festgenommen worden. Es handelt sich um einen bereits polizeibekannten 51-Jährigen.

Diesmal war es ein Passant, dem der Mann aufgefallen war. Wieder im Bereich eines Spielplatzes im Bereich Haselwäldlesweg – wieder mit heruntergelassener Hose, diesmal auf einer Parkbank sitzend. Gegen 15.15 Uhr alarmierte der Zeuge die Polizei, die diesmal den Verdächtigen schnell festnehmen konnte. „Er saß da noch auf der Parkbank“, sagt Polizeisprecher Sven Burkhardt. Der Mann wurde festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Fahndung war zunächst erfolglos geblieben

Der Exhibitionist hatte bereits am Dienstagnachmittag die Polizei beschäftigt. Eine 55-jährige Anwohnerin hatte gegen 16.30 Uhr von ihrem Balkon aus den Mann splitternackt im Bereich eines Spielplatzes entdeckt. Ungeniert nahm er an sich sexuelle Handlungen vor und schaute die Zeugin dabei an. Anschließend zog er sich wieder an und lief über einen Fußweg auf der Seite Richtung Zazenhausen davon.

Die Fahndung der Polizei blieb am Dienstag erfolglos. Die Fußwege und Schrebergärten am Hang entlang des Feuerbachs sind weitläufig. Zwei Stadtbahnhaltestellen sind relativ nahe gelegen und auch zu Fuß schnell erreichbar. Die Anwohnerin hatte den Täter als etwa 40 Jahre alt eingeschätzt, mit stämmiger Figur und Glatze. Ein solcher Mann konnte aber nicht ausfindig gemacht werden. Zeugen und mögliche Geschädigte können sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 melden.