6 Ausgezeichnet: Topas bei der Magier-WM im kanadischen Québec. „Ich hatte null damit gerechnet“, sagt er. „Sonst hätte ich mich in Schale geworfen.“ Foto: FISM 2020

Der Stuttgarter Magier Topas war bei der Zauberer-WM im kanadischen Québec reichlich verblüfft, als er bei der Preisverleihung auf die Bühne musste. Aber das war nicht das einzige Mal, dass er nicht wusste, wie ihm geschah.















Eigentlich war Topas, 50, nur als Zuschauer zur Preisverleihung der Magier-WM in das Kongresszentrum im kanadischen Québec gekommen. Eine schöne, aber auch anstrengende Woche lag hinter ihm. In zwei Galas war er selbst bei der FISM-Weltmeisterschaft 2022 aufgetreten. Aber meist saß er im Publikum, um zu sehen, was die Konkurrenz so treibt. Morgens um acht ging’s los. „Ich habe mir alle hundert Kolleginnen und Kollegen reingezogen“, sagt er. „Im Fünf-Minuten-Takt sieht du die besten Zauberer der Welt. So eine Chance lässt man sich nicht entgehen.“ Am Abend standen Seminare und Vorträge auf dem Programm.