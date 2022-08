1 Der neue Kapitän Kevin Dicklhuber will mit seinen Kickers im Pokal für eine Überraschung sorgen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Auf die Stuttgarter Kickers wartet gleich zu Beginn der Saison ein Höhepunkt. In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die Blauen am Samstag ab 18 Uhr auf die SpVgg Greuther Fürth. Hier geht es zum Liveticker.















Bevor es für die Stuttgarter Kickers in der Oberliga Baden-Württemberg einen neuerlichen Anlauf in Richtung Aufstieg gibt, wartet ein Höhepunkt der jüngeren Vereinsgeschichte auf die Degerlocher. Am Samstagabend empfangen die Blauen im Gazi-Stadion ab 18 Uhr den Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Für die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal muss alles zusammenpassen, um gegen den Zweitligisten mithalten zu können. Der ist allerdings schlecht aus den Startlöchern gekommen. Nach einem 2:2 am 1. Spieltag gegen Holstein Kiel folgte am vergangenen Wochenende eine schmerzhafte 0:2-Niederlage im Derby beim 1. FC Nürnberg. Das Team um den neuen Trainer Marc Schneider steht also schon etwas unter Druck.

Wie sich die Blauen gegen Greuther Fürth schlagen, können Sie hier im Liveticker lesen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Die Oberliga-Saison startet dann am kommenden Wochenende. Die Kickers treten am Samstag, 6. August, ab 15.30 Uhr beim Aufsteiger FC Holzhausen an. Das erste Heimspiel der neuen Spielzeit bestreiten die Blauen eine Woche später um 14 Uhr gegen den FC Nöttingen.