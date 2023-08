1 Es läuft bei den Stuttgarter Regionalliga-Trainern Markus Fiedler (VfB II/li.) und Mustafa Ünal (Kickers). Foto: Pressefoto Baumann/Baumann

VfB II Erster, Kickers Zweiter – nach fünf Spieltagen führen die beiden Lokalrivalen die Tabelle an. Was sind die Gründe für das Stuttgarter Fußballhoch in der Regionalliga? Können sich die Teams oben halten?















Das direkte Duell ist noch eine Weile hin und wird erst Mitte September endgültig terminiert. Aber wahrscheinlich am 21. Oktober empfängt der VfB Stuttgart II die Stuttgarter Kickers zum Derby. Derzeit wäre es das absolute Regionalliga-Topspiel, ob es das auch noch in sieben Wochen ist? „Puh, bis dahin fließt noch viel Wasser den Neckar hinunter“, sagt Markus Fiedler, der neue Trainer der U 21 des VfB. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen thront sein Team vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (14 Uhr/Schlienz-Stadion) gegen den FC Astoria Walldorf an der Tabellenspitze. „Wir genießen diese schöne Momentaufnahme, tun aber gut daran, demütig zu bleiben. Der Wind kann sich schnell drehen“, dämpft Fiedler die Euphorie.