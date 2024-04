Stuttgarter Kickers: TSG Hoffenheim II patzt – Kickers bleiben an der Spitze

1 Die Kickers (Sinan Tekerci/re. gegen Tim Kirchner) schlugen Anfang März den TSV Steinbach Haiger mit 4:0 – am Mittwoch besiegte Steinbach die TSG Hoffenheim II. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die TSG 1899 Hoffenheim II patzt im Nachholspiel beim TSV Steinbach Haiger. Dadurch bleiben die Stuttgarter Kickers Tabellenführer und können den Aufstieg fünf Spieltage vor Schluss wieder aus eigener Kraft schaffen.











Die Stuttgarter Kickers haben am Mittwoch nicht gespielt, konnten aber dennoch jubeln: Die TSG 1899 Hoffenheim II hat ihr Nachholspiel in der Fußball-Regionalliga beim TSV Steinbach Haiger mit 0:1 (0:0) verloren. Dadurch bleiben die Blauen fünf Spieltage vor Saisonende mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

Das Goldene Tor für Steinbach erzielte Christopher Theisen in der 78. Minute. Acht Minuten zuvor hatte der eingewechselte Hoffenheimer Julius Frederik Schmahl einen umstrittenen Foulelfmeter am Tor von TSV-Keeper Kevin Ibrahim vorbeigeschossen. Das TSG-Team von Trainer Vincent Wagner hatte zuletzt fünf Spiele in Serie gewonnen, unter anderem jeweils 5:0 gegen die Stuttgarter Kickers und die TSG Balingen. Am Samstag bestreitet Hoffenheim in Fulda sein drittes Auswärtsspiel hintereinander. Die Kickers müssen am Sonntag (14 Uhr) zum FSV Frankfurt.

Restprogramm

Stuttgarter Kickers (29 Spiele, 59 Punkte, plus 31 Tore): FSV Frankfurt (Auswärtsspiel, 21. April, 14 Uhr), VfB Stuttgart II (Heimspiel, 27. April, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf (Auswärtsspiel, 5. Mai, 14 Uhr), SGV Freiberg (Heimspiel, 11. Mai, 14 Uhr), FC 08 Homburg (Auswärtsspiel, 18. Mai, 14 Uhr).

TSG 1899 Hoffenheim (29 Spiele, 57 Punkte, plus 39 Tore): SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Auswärtsspiel, 20. April, 14 Uhr), TSV Schott Mainz (Heimspiel, 27. April, 14 Uhr), Bahlinger SC (Auswärtsspiel, 4. Mai, 14 Uhr), FSV Frankfurt (Heimspiel, 11. Mai, 14 Uhr), VfB Stuttgart II (Auswärtsspiel, 18. Mai, 14 Uhr).

VfB Stuttgart II (29 Spiele, 52 Punkte, plus 22 Tore) TSV Steinbach Haiger (Heimspiel, 21. April, 14 Uhr), Stuttgarter Kickers (Auswärtsspiel, 27. April, 14 Uhr), VfR Aalen (Heimspiel, 5. Mai, 14 Uhr), Eintracht Frankfurt II (Auswärtsspiel, 11. Mai, 14 Uhr), TSG 1899 Hoffenheim II (Heimspiel, 18. Mai, 14 Uhr).