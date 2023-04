19 Die Stuttgarter Kickers bejubeln den 1:1-Ausgleich von Torschütze David Braig (l.). Foto: Baumann/Alexander Keppler

4510 Zuschauer verbreiten Aufstiegsflair im Gazi-Stadion, und nach dem 4:1 gegen den 1. Göppinger SV zweifelt bei den Stuttgarter Kickers keiner mehr ernsthaft am Sprung in die Regionalliga. Patzt die SG Sonnenhof Großaspach am Sonntag, ist auch rechnerisch alles klar.















Link kopiert

Es dauerte eine gute Viertelstunde, bis sich Kevin Dicklhuber vom Jubelmarathon mit den ausgelassenen Fans Richtung Kabine aufmachte. In den Katakomben des Gazi-Stadions gab der Kapitän des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers nach dem 4:1 (2:1) gegen den 1. Göppinger SV dann Einblick in sein Seelenleben: „Wahnsinn, was unsere Fans heute wieder abgezogen haben. Ich möchte mit ihnen Meister werden. Auf dem Platz, in Reutlingen und nicht auf dem Sofa“, sagte der 34-Jährige. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Stadion an der Kreuzeiche) könnten die Blauen mit einem Punktgewinn beim SSV Reutlingen die allerletzten Zweifel aus eigener Kraft beseitigen.

Es könnte aber auch schon an diesem Sonntag rechnerisch alles klar sein. Und zwar dann, wenn der Tabellenzweite SG Sonnenhof Großaspach gegen den SSV Reutlingen (Anpfiff 14 Uhr) nicht gewinnt. Bei einem Unentschieden hätten die Blauen vier Spieltage vor Schluss 13 Punkte Vorsprung. Dass viele Blicke nach Großaspach gehen, interessiert Kickers-Trainer Mustafa Ünal allerdings relativ wenig: „Mir ist es egal, ob wir auf dem Sofa, auf dem Stuhl, auf dem Boden oder auf dem Platz aufsteigen. Wir wollen hoch, jetzt haben alle lange genug gelitten, ich glaube, es juckt keinen, wo wir hochgehen. Die Aufstiegsfeier wird ohnehin groß genug.“

Braig erzielt wichtigen Ausgleich

Vor den 4510 Zuschauern waren die Kickers durch einen Treffer von GSV-Stürmer Max Ziesche mit 0:1 in Rückstand geraten (7.). Stürmer David Braig, erstmals in diesem Jahr wieder in der Anfangsformation, sorgte mit einem abgefälschten Schuss für den Ausgleich (24.) – sein 18. Saisontor. Kurz vor dem Pausenpfiff markierte Dicklhuber gegen seinen früheren Club das 2:1. „Dieser Treffer nahm bei den Kickers die Fragezeichen aus dem Kopf“, sagte Göppingens Coach Gianni Coveli nach der Partie.

In der zweiten Halbzeit vergaben die Kickers zwei gute Chancen durch Flamur Berisha (53.) und Braig (54.), ehe der GSV durch Ziesches Kopfball die Möglichkeit zum 2:2 hatte (62.) – doch Kickers-Keeper Maximilian Otto reagierte glänzend. Mit dem 3:1 (74., Foulelfmeter) durch Dicklhubers 25. Saisontor war die Partie gelaufen. Das ersatzgeschwächte Coveli-Team – ohne die verletzten Stammkräfte Mijo Tunjic und Tim Schraml – konnte den klar dominierenden Kickers nicht mehr viel entgegensetzen.

Noch ein Treffer zum 100-Tore-Sturm

Für den Schlusspunkt und den hochverdienten 4:1-Endstand sorgte fünf Minuten vor Schluss der eingewechselte Loris Maier. Es war sein elftes Saisontor und das insgesamt 99. in der laufenden Runde für die Kickers. Dass die 100 noch vollgemacht werden können, ist für Ünal nur eine Randnotiz: „Klar ist es etwas Besonderes für die Geschichtsbücher, aber wir sind heute nicht angetreten, um die 100 voll zu machen. Das wäre arrogant, das wäre unwürdig gegenüber dem Gegner. Mit vier Toren zu Hause kann man sehr gut leben.“

Gut leben könnte im Übrigen auch GSV-Coach Coveli mit einem Kickers-Aufstieg: „Ich gönne es ihnen. Ich habe blaues Blut und hoffe, dass ich zur Aufstiegsfeier eingeladen werde“, sagte der Ex-Kickers-Profi mit einem Augenzwinkern. Egal wie das Sonntagsspiel SG Sonnenhof gegen SSV Reutlingen ausgeht, eine offizielle Party in Blau wird es danach noch nicht geben. Zumal es am kommenden Mittwoch (17.30 Uhr) bei Landesligist Türkspor Neu-Ulm um den Einzug ins WFV-Pokal-Finale (3. Juni) geht.

Aufstellungen

Stuttgarter Kickers Otto – Polauke, Zagaria, Kolbe, Kammerbauer – Kiefer, Dicklhuber (81. Pilic), Blank (76. Leon Maier) – Riehle, Braig (59. Loris Maier), Berisha (82. Eroglu).

1. Göppinger SV Schleicher – Steinbrenner (76. Mutlu), Brück, Idehen – Schramm, Milisic, Cerimi (66. Inan), Hölzli (82. Yalman), Schumann – Ziesche, Profis (66. Grünenwald).

Restprogramm

Oberliga

SG Sonnenhof Großaspach – SSV Reutlingen (30. April, 14 Uhr), SSV Reutlingen – Kickers (6. Mai, 15.30 Uhr), FC 08 Villingen – SG Sonnenhof Großaspach (6. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (13. Mai, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Villingen, SG Sonnenhof Großaspach – Freiburger FC (beide 20. Mai, 15.30 Uhr), Freiburger FC – Kickers, FC Holzhausen – SG Sonnenhof Großaspach (beide 27. Mai, 15.30 Uhr).

WFV-Pokal

Halbfinale: Türkspor Neu-Ulm – Stuttgarter Kickers, FV Rot-Weiß Weiler – TSG Balingen (beide 3. Mai/17.30 Uhr). Finale: 3. Juni im Gazi-Stadion. (jüf)