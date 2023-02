Ski alpin Pinturault greift bei Heim-WM nach Kombinations-Gold

Der französische Skirennfahrer Alexis Pinturault greift bei seiner Heim-WM nach Gold in der alpinen Kombination. Der Weltmeister von 2019 und Olympia-Zweite von 2018 liegt nach dem Super-G in Courchevel am Dienstag knapp in Führung.