1 Die Kickers-Spieler Luigi Campagna und David Braig haben sehr gute Pokal-Erinnerungen an Eintracht Frankfurt. Foto: Imago//Melanie Zink

Die Stuttgarter Kickers spielen in der zweiten DFB-Pokal-Runde gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Zwei Spieler der Blauen haben sehr gute Erinnerungen an die Eintracht.















Link kopiert

Große Vorfreude bei den Stuttgarter Kickers: Der Fußball-Oberligist erwartet in der zweiten DFB-Pokal-Runde (18./19. Oktober) mit Eintracht Frankfurt den Europa-League-Sieger der vergangenen Saison. Sportlich ist das eine enorme Herausforderung für die Blauen, für die Fans und den Verein ein Feiertag. „Wir freuen uns alle riesig auf dieses Duell zweier absoluter Traditionsclubs, wir werden im Gazi-Stadion auf der Waldau spielen – das wird in einem Hexenkessel ein richtiges Fußballfest“, sagte Geschäftsführer Matthias Becher. Neben dem sicher ausverkauften Haus spekuliert er zudem auf eine Live-Übertragung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, was ein weiterer Imagegewinn wäre. Zu den garantierten 418 494 Euro an Fernsehgeldern würde eine zusätzliche finanzielle Unterstützung wegen der anfallenden Kosten hinzukommen.