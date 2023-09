Liveticker zum Nachlesen: So haben sich die Blauen geschlagen

1 Trainer Mustafa Ünal und sein Kapitän Kevin Dicklhuber wollen gegen Aalen jubeln. Foto: Baumann/Bm

Die Stuttgarter Kickers wollten in der Fußball-Regionalliga den nächsten Heimsieg einfahren. Gegen den VfR Aalen gelang das nicht. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen einer intensiven Partie.











Link kopiert

Die Stuttgarter Kickers müssen sich in der Regionalliga mit einem 0:0-Unentschieden gegen den VfR Aalen zufriedengeben. In einem intensiven Spiel auf der Waldau kamen die Blauen nicht zu einem Sieg am Samstagnachmittag.

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers Auf diese Anfangself setzt Mustafa Ünal gegen den VfR Aalen Die Stuttgarter Kickers sind zurück in der Regionalliga. In unserem Newsblog halten wir die Fans der Blauen mit Neuigkeiten rund um das Team von Trainer Mustafa Ünal auf dem Laufenden.

Wie sich die Kickers gegen Aalen geschlagen haben, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Weiter geht es für die Stuttgarter Kickers am kommenden Freitag (15. September). Dann gastieren die Blauen bei der zweiten Mannschaft der Eintracht aus Frankfurt (Anpfiff 19 Uhr).