6 Kevin Dicklhuber traf per Elfmeter zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers führen die Tabelle in der Oberliga weiter an. Am Samstag gelingt den Blauen nach einem frühen Rückstand ein 4:1-Sieg gegen den TSV Ilshofen. Der Tabellenzweite Freiberg patzt dagegen.















Die Stuttgarter Kickers grüßen in der Tabelle der Fußball-Oberliga weiter von ganz oben. Am Samstag verteidigten die Degerlocher die Tabellenführung. Im Gazi-Stadion auf der Waldau gab es ein 4:1 (3:1) gegen den Tabellenneunzehnten TSV Ilshofen. Da der SGV Freiberg gegen den 1. CfR Pforzheim nur zu einem 1:1 kam, bauten die Kickers ihren Vorsprung auf drei Punkte aus.

Die Gäste gingen in der 9. Minute überraschend durch Julian Schiffmann in Führung. Die Kickers sammelten sich kurz und kamen durch Mohamed Baroudi in der 20. Minute zum Ausgleich. Noch vor der Pause gingen die Blauen mit 3:1 in Führung. Zunächst verwandelte Kevin Dicklhuber einen Foulelfmeter (34.), dann setzte Konrad Riehle noch einen drauf (43.).

Obernosterer macht den Deckel drauf

In der zweiten Halbzeit kontrollierte das Team von Trainer Mustafa Ünal das Geschehen auf dem Rasen. Kurz vor dem Ende der Partie markierte Markus Obernosterer mit seinem neunten Saisontor den 4:1-Endstand.

Weiter geht es für die Degerlocher bereits am kommenden Mittwoch. Dann müssen die Stuttgarter beim 1. FC Bruchsal ran.