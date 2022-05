Champions-League-Finale Liverpool mit Thiago, Real mit Alaba und Kroos

Der langjährige Bayern-Profi Thiago steht im Champions-League-Finale gegen Real Madrid in der Startelf des FC Liverpool.Der Einsatz des am vergangenen Sonntag angeschlagen ausgewechselten Mittelfeldspielers war lange unklar, erst am Donnerstag war Thiago wieder ins Mannschaftstraining des Teams von Trainer Jürgen Klopp eingestiegen.