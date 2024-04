Liveticker zum nachlesen: Stuttgarter Kickers unterliegen SSV Ulm im WFV-Pokal

1 Auf Kickers-Keeper Felix Dornebusch kam im Pokal einiges zu. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers unterliegen im Viertelfinale des WFV-Pokals dem SSV Ulm 1846 Fußball. Was schief lief, lesen Sie in unserem Liveticker.











In der Liga läuft es aktuell wieder für dieStuttgarter Kickers. Die vergangenen drei Partien hat das Team allesamt gewonnen. Nun sollte auch im WFV-Pokal gejubelt werden. Am Dienstagabend empfingen die Degerlocher den Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball zum Viertelfinal-Kracher auf der Waldau (Anpfiff 19 Uhr). Am Ende verloren die Blauen 0:2.

Gegen den Aufstiegsaspiranten aus Ulm konnte Trainer Mustafa Ünal wieder auf die zuletzt gesperrten Loris Maier, Melvin Ramusovic und Sinan Tekerci zurückgreifen. Wer im Pokal weit kommen will, der muss die Doppelbelastung in Kauf nehmen“, so der Kickers-Coach vor der Partie.

Wie den Kickers vor mehr als 8000 Zuschauern der Einzug ins Halbfinale misslang, können Sie hier im Liveticker nachlesen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Weiter geht es für die Kickers am Sonntag mit einem Liga-Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten FSV Frankfurt. Dann wollen die Blauen den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen (Anpfiff 14 Uhr).