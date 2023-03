1 Gegen Ravensburg wollen die Kickers (hier mit Flamur Berisha) wieder jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers thronen in der Fußball-Oberliga weiter an der Spitze. Nun soll im Heimspiel untern Fernsehturm der nächste Sieg her. Hier geht es zum Liveticker.















Die Stuttgarter Kickers sind in der Fußball-Oberliga weiter das Maß aller Dinge. Zuletzt gewann das Team von Trainer Mustafa Ünal d ank eines späten Treffers mit 1:0 beim SV Oberachern. Nun soll im Heimspiel an diesem Samstag gegen den FV Ravensburg (Anpfiff 14 Uhr) der nächste Schritt in Richtung Aufstieg gemacht werden. Zudem haben die Kicker von der Waldau gegen den Tabellensiebzehnten auch noch etwas gutzumachen – so setzte es beim Hinspiel in Ravensburg die einzige Saisonniederlage der Blauen.

Wie sich der Tabellenführer unterm Fernsehturm gegen den FV Ravensburg schlägt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag muss die Ünal-Elf dann beim Oberliga-Aufsteiger ATSV Mutschelbach ran. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.