Liveticker: Kickers wollen zurück in die Erfolgsspur

1 Abräumer Luigi Campagna sorgt für Stabilität im Kickers-Mittelfeld. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers müssen am dritten Spieltag der Oberliga zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Wie sich die Blauen dort schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen.















Bei den Stuttgarter Kickers herrschte nach dem 1:1-Unentschieden am vergangenen Samstag gegen den FC Nöttingen große Ungläubigkeit. Trotz durchgehender Überlegenheit gelang dem Degerlocher Oberligist nur ein Tor – und das auch erst in der Nachspielzeit. Dementsprechend motiviert gehen die Blauen am Mittwochabend (Anpfiff 18.30 Uhr) ins Spiel gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. „Wir werden zeigen, wie sauer wir sind“, lautete Malte Moos Ansage nach der Partie gegen Nöttingen.

Ob die Kickers in Bissingen zurück in die Erfolgsspur finden, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den der Oberligist in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbietet. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Am kommenden Samstag, 20. August, 2022, empfangen die Stuttgarter Kickers im Gazi-Stadion auf der Waldau zum nächsten Liga-Spiel die TSG Backnang.