1 Beim 1. FC Rielasingen-Arlen holten die Stuttgarter Kickers drei Punkte. Foto: StZN/privat

Die Stuttgarter Kickers waren am Mittwochabend beim 1. FC Rielasingen-Arlen zu Gast – und sicherten sich einen hohen Sieg und drei wertvolle Punkt im Aufstiegsrennen. Hier geht es zum Liveticker zum Nachlesen.















Nachdem die Stuttgarter Kickers in der Oberliga im eigenen Stadion zuletzt Punkte liegengelassen hatten, fuhren die Blauen am Mittwoch beim 1. FC Rielasingen-Arlen einen weiteren Auswärtssieg im Aufstiegsrennen ein. Die Mannschaft aus Degerloch siegte 7:0 (2:0) und holte in der Fremde damit den elften Sieg in Serie.

In der 23. Minute gingen die Blauen durch ein Tor von Kapitän Kevin Dicklhuber in Führung. David Kammerbauer legte nur zehn Minuten später aus zentraler Position nach (31.). Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte traf Dicklhuber erneut (50.). Paul Polauke legte nach (57.), bevor Halim Eroglu gleich zweimal traf (79. und 83.), und Cedric Guarino (85.) den Sack endgültig zumachte.

Mit dem Dreier konnten die Stuttgarter Kickers ihren Vorsprung auf Verfolger Großaspach auf elf Punkte ausbauen. Die SG, die parallel beim 1. Göppinger SV spielte, verlor 1:3 (0:1). 15 Punkte sind jetzt noch zu vergeben.

Wie sich die Degerlocher beim 1. FC Rielasingen-Arlen geschlagen haben, können Sie hier im Liveticker nachlesen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Bereits am Samstag steht für die Blauen das nächste Spiel in der Oberliga an. Dann erwarten die Kickers im Gazi-Stadion Göppingen (Anpfiff 14 Uhr).