11 An der Therese-Huber-Gasse ist der Bagger angerückt. Die Signa Real Estate plant an dieser Stelle einen Neubau. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Die Signa Real Estate plant an der Ecke Königstraße 25 / Schulstraße einen Neubau mit Einzelhandel- und Büroflächen. Über das Projekt wurde viel diskutiert. Bis Mitte Juni soll das alte Gebäude nun gewichen sein.















Link kopiert

Ein Fenster im zweiten Obergeschoss war das erste Ziel des Abrissbaggers, der am Donnerstagmittag an der alten Sportarena in der Innenstadt seine Arbeit aufgenommen hat. Viele Fenster und Wände werden in den nächsten Tagen und Wochen folgen, ehe das rund 65 Jahre alte Gebäude gewichen ist. „Bis Mitte Juni soll der oberirdische Rückbau beendet sein“, sagt Guido Grosser von der Signa Real Estate. Oktober oder November möchte das Unternehmen dann mit dem neuen Rohbau beginnen.

Unsere Empfehlung für Sie Bauprojekt von Signa Stadt gibt grünes Licht für umstrittenen Neubau Die Firma Signa Real Estate darf an der Ecke König-/Schulstraße ein städtisches Grundstück überbauen. Das segnete der Wirtschaftsausschuss ab.

Aktuell läuft im Gebäude noch die Schadstoffsanierung im ersten Obergeschoss. Asbesthaltiger Putz wird von Wänden und Säulen entfernt. Erst wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, kann der komplette Abriss beginnen. Die Fertigstellung des Signa-Neubaus an der Ecke Königsstraße 25 / Schulstraße ist für Sommer 2025 vorgesehen. Entstehen soll ein Gebäude, das Platz für 2300 Quadratmeter Einzelhandels- und 5000 Quadratmeter Bürofläche bietet. Das Projekt der zum Konzern des österreichischen Immobilienmoguls René Benko gehörenden Signa ist bei Nachbarn und im Stuttgarter Gemeinderat nicht unumstritten.