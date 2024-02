Stuttgarter Immobilienmarkt: Neuer Tiefstand bei Verkäufen – ist der Abwärtstrend zu stoppen?

1 In Stuttgart werden nicht nur zu wenige Wohnungen gebaut, es werden auch nur noch wenige verkauft. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Frust und Frohsinn lagen im Stuttgarter Rathaus am Faschingsdienstag dicht nebeneinander: Während im Foyer bestens gelaunte Narren kühles Freibier genossen, verkündete der Stadtmessungsamtsleiter Günter Siebers im benachbarten Beratungszimmer die neuesten Hiobsbotschaften von der Immobilienfront: 2022 sei bereits ein Katastrophenjahr für die Branche gewesen, aber 2023 rauschten die Transaktions- und Umsatzzahlen von Wohnhäusern, Eigentumswohnungen und Grundstücken noch weiter in die Tiefe. Noch nie seit Beginn der digitalen Erfassung sämtlicher Kaufverträge 1985 wurden so wenige Verkäufe registriert wie im vergangenen Jahr. Wenn eines in Stuttgart intakt ist, dann der Abwärtstrend.