Heimspiel von DJ Robin in Ditzingen Wenn „Layla“ nach Hause kommt

Kein anderer Song ist so hitzig diskutiert und so wild gefeiert worden: Seiner „Layla“ verdankt DJ Robin viel. Beim ersten Heimspiel in Ditzingen nach dem Mega-Erfolg rastet das Publikum aus. Geliebt wird der Sänger auch, weil er bescheiden bleibt.