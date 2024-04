Stuttgarter Frühlingsfest: Tanzende Polizisten werden auf dem Wasen zu Stars

1 Graziano D’Arcangelo alias Hofnarr Luigi empfängt Polizisten auf seiner Bühne in Grandls Hofbräu Zelt. Foto: /Screenshot Tik Tok @partyspielagent

Der Film von Polizisten, die beim Stuttgarter Faschingsumzug in Uniform zu „Eins, zwei, Polizei“ tanzen, ging mit über 30 Millionen Aufrufen viral. Hofnarr Luigi hat den Song jetzt in Grandls Zelt mit Beamten auf der Bühne performt. Wird daraus der neue Wasenhit?











Alles fing damit an, dass die Karnevalsgesellschaft Zigeunerinsel auf ihrem Truck beim Faschingsumzug im Februar am Neuen Schloss vorbeifuhr. Dort auf den Treppen standen Polizeibeamten und schauten amüsiert zu. Graziano D’Arcangelo, bekannt als Hofnarr Luigi vom Cannstatter Wasen, rief ihnen zu: „Seid ihr so lieb und macht ein bissle mit?“ Dazu stimmte er ein Lied an, das an einen Kinderreim angelehnt ist: „Eins, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Gags, sieben, acht, gute Nacht.“

Es dauerte nicht lang, da mündeten die Tanzbewegungen der Polizisten in eine geradezu perfekte Choreografie. Der Degerlocher Bauunternehmer Florian Gauder, bekannt auch als Spaßvogel von den Partyspielagenten und neuerdings Kandidat auf der CDU-Liste für den Stuttgarter Gemeinderat, filmte die Szene, mit denen sich die Beamten in die Herzen der Internetgemeinde tanzten.

Luigi hat das Lied nach dem Kinderreim musikalisch aufgepeppt

Über die Portale der sozialen Medien ging das Video viral. „Über 30 Millionen haben es bisher gesehen“, sagt Hofnarr Luigi. Was ihm besonders gefällt: Bei TikTok sind Posts mit tanzenden Usern ein beliebter Spaß. Weltweit, berichtet der Wasensänger, hätten die Menschen die Tanzszene aus Stuttgart nachgetanzt und mitgesungen. „Selbst Asiaten haben begeistert ,Eins, zwei, Polizei’ auf Deutsch gesungen“, freut er sich.

Für das Stuttgarter Frühlingsfest hat Luigi das Lied musikalisch aufgepeppt. „Sobald ich es anstimme, flippt das ganze Zelt aus“, berichtet er. Der Kinderreim im neuen Gewand sei auf dem besten Weg, zum Wasenhit 2024 zu werden. Für Montagabend lud der Wasenentertainer die tanzenden Polizisten ins Grandl-Zelt ein – und prompt waren sie bereit, diesmal in Zivil, weil’s ein privater Besuch war, ihren Tanz auf der Bühne aufzuführen. Der Jubel des Publikums war ohrenbetäubend.

„Ich bin jetzt 61 Jahre alt“, sagt Graziano D’Arcangelo ins Mikro, „aber ich kann eines sagen: Wenn mich so ein junger Polizist anhält, habe ich Riesenrespekt.“ Diesen Job wolle er nicht machen, den die Stuttgarter Beamten ganz großartig machen würden. Als die Polizisten auf der Bühne, die sich mitten im Zelt befindet, auf beiden Seiten tanzten, war die Stimmung bombastisch. Ihre diensthabenden Kollegen in Uniform kamen ganz nahe, um dies mit dem Handy festzuhalten. Auch Florian Gauder hat wieder einen Film davon gemacht und ihn ins Netz gestellt.

Im Zelt verriet einer der tanzenden Beamten, wie es zu der Choreografie gekommen sei. „Der Tanz kommt von der Kinderdisco vom Campingplatz vor 20 Jahren“, erzählt er. Kurz vor dem Faschingsumzug hätten er und seine Kollegen ihn für eine private Feier geprobt. Nun also kennt die ganze TikTok-Welt dieses „Eins, zwei, Polizei“.