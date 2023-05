18 Am Donnerstagabend war die Stimmung im Wasenwirt wieder herausragend. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Wenn DJ Robin ruft, kommen die Feierwütigen in Scharen – so auch am Donnerstagabend im Wasenwirt auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Wir haben die Bilder.















Das Stuttgarter Frühlingsfest hat nun schon seit knapp zwei Wochen seine Pforten geöffnet und die Besucher feiern immer noch wie am ersten Tag. Im Wasenwirt sorgte am Donnerstagabend wieder einmal DJ Robin für Stimmung beim Partyvolk.

Insgesamt elf Mal tritt der fest in Stuttgart verwurzelte DJ Robin in diesem Jahr auf dem Frühlingsfest auf. Auch am Donnerstag hatte er die Band „Die Grafenberger“ im Schlepptau. Und wenn der DJ, der mit „Layla“ den bestverkauften Hit des vergangenen Jahres in Deutschland gelandet hat, ruft, kommen die Feierwütigen zuhauf. So war es kaum verwunderlich, dass das Festzelt gut gefüllt und die Stimmung am kochen war.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und haben die besten Bilder der Party mit DJ Robin eingefangen – klicken Sie sich durch!

Übrigens: Bis zum 14. Mai hat das Stuttgarter Frühlingsfest noch geöffnet. Welche Zelte es gibt, was Zuckerwatte und Co. kosten und welche Mitnahmeregeln gelten, erfahren Sie hier.