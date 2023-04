24 Auch am Sonntag strömten die Massen auf den Wasen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Lange mussten die feierfreudigen Besucher darauf warten – an diesem Wochenende fiel dann endlich der Startschuss für das Stuttgarter Frühlingsfest 2023. Bei milden Temperaturen haben Zehntausende Menschen den Start der 83. Auflage des Volksfestes in der Landeshauptstadt gefeiert.

Auf dem Cannstatter Wasen durften sich Besucher in diesem Jahr erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder auf ein Frühlingsfest ohne Einschränkungen freuen - mit Festzelten und Feuerwerk. Laut Veranstaltern besuchten knapp 200.000 Menschen das Frühlingsfest am ersten Wochenende. Dies sei ein Auftakt, wie man ihn sich gewünscht habe, sagte der Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, Andreas Kroll, am Sonntag. Eine erste Bilanz gibt es hier.

Die besten Fotos des Sonntags haben wir in unserer Bildergalerie zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken.