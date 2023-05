9 Freunde aus Brasilien, Spanien und Portugal feiern gemeinsam auf dem Frühlingsfest. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Sonnenschein, Wochenende und Frühlingsfest – diese Kombination lockte besonders am Samstag zahlreiche Besucher auf das Gelände am Cannstatter Wasen. Vor allem bei den Fahrgeschäften standen mutige Besucher in langen Schlangen, um sich einen Adrenalinkick abzuholen. So auch Sandra und Leonie aus Aalen. Die beiden haben sich ein ganz besonders Fahrgeschäft ausgesucht: „Wir wollen Action und freuen uns riesig auf den Überschlag.“ Die bekommen sie bei dem meterhohen Gondelarm, der sich mehrfach überschlägt, auf jeden Fall.

Katharina aus Stuttgart dreht derweil lieber entspannte Runden im Kettenkarussell: „Das erinnert mich einfach immer an meine Kindheit, und wenn ich da oben durch die Luft fliege, fühlt es sich wirklich an wie auf Wellen“, sagt die Stuttgarterin glücklich. Nicht umsonst trägt das Fahrgeschäft den Namen „Cannstatter Wellenflug“.

Doch nicht nur bei den Fahrgeschäften ist viel los: Bei der Losbude direkt am Eingang zum Festgelände herrscht reger Andrang. Doch hier werden nicht wie gewöhnlich Kuscheltiere oder Spielzeuge verlost, sondern Pflanzen. „Wir haben uns hier Lose gekauft, weil wir die Gewinne viel nützlicher finden als bei den anderen Buden“, sagt Pascal, der gerade ein Los nach dem anderen öffnet. Seine Freundin Silvia fügt hinzu: „Außerdem ist das auch nachhaltiger, was uns einfach wichtig ist.“ Insgesamt hat das junge Paar aus Bayern 410 Punkte gewonnen und darf sich über einen Kaktus und eine Sukkulente freuen.

Ein paar Schritte weiter steht der Klassiker unter den Fahrgeschäften: das Riesenrad. Malena, Denice, Marie und Jule sind nach der Fahrt allerdings nur teilweise begeistert: „Wir würden fünf von zehn Punkten geben. Die Aussicht war zwar cool, aber irgendwie war es auch ein bisschen langweilig“, sagt die Mädels-Gruppe lachend, „deswegen gehen wir jetzt für mehr Action zur Wildwasserbahn.“ Dorthin hat es auch Alexandra und Sohn Paul verschlagen: „Wir suchen bei den Temperaturen eine Abkühlung, da kam uns die Wildwasserbahn gerade recht.“

Bungee-Kugel als Nervenprobe

Den absoluten Adrenalinschub verspricht die Bungee-Kugel. Die nicht vorhandene Schlange vor dem Kassenhäuschen zeigt, dass das nur etwas für wirklich Mutige ist. So wie Alexander und Rahel aus Remsingen. Die beiden sitzen in einer großen Kugel, die mit Bungeeseilen befestigt ist. Diese Seile werden gespannt und dann gelöst und so wird die Kugel mitsamt Insassen einige Male hoch in die Luft geschleudert. „Wow, das war mega – wäre das nicht so teuer, würde ich das den ganzen Tag machen“, ruft Alexander. Für Rahel war es das erste Mal in der Bungee-Kugel: „Als wir hochgeschleudert wurden, hatte ich echt ein flaues Gefühl im Magen“, gibt sie zu, „aber es hat sehr viel Spaß gemacht.“

Etwas ruhiger angehen lassen haben es Runa, Moritz und Daniel aus Ostfildern: „Wir machen heute einen kleinen Familienausflug, aber ohne die Mama, die ist kein Rummelfan.“ So durfte Papa Daniel mit den Kindern Enten angeln, Sterne schießen und Dosen werfen. „Bei dem großartigen Wetter ist das einfach immer ein super Ausflug.“

Info

Öffnungszeiten

Das Stuttgarter Frühlingsfest hat bis einschließlich Sonntag, 14. Mai, von Montag bis Freitag ab 13 Uhr und Samstag und Sonntag ab 11 Uhr geöffnet.